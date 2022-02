Christian Eriksen è tornato in campo in Brentford-Newcastle dopo il malore (Di sabato 26 febbraio 2022) La partita per il Brentford non è andata bene, ma questo interesserà decisamente poco a Christian Eriksen, calciatore danese ex Inter che durante Euro 2020 della scorsa estate (torneo poi vinto dalla Nazionale italiana di calcio) ha subito un arresto cardiaco durante la partita della fase a gironi contro la Finlandia. Quelle scene incredibilmente paurose avevano fatto immediatamente il giro del mondo facendo temere il peggio per il calciatore ai tempi in forza ai nerazzurri campioni d’Italia. Faticosamente, ma con grinta, il giocatore nordico è uscito vittorioso dall’infarto ed oggi è tornato a giocare a pallone in Premier League contro il Newcastle. L’unico fattore negativo è il risultato: le api hanno perso contro le gazze per 2-0. Christian Eriksen torna a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) La partita per ilnon è andata bene, ma questo interesserà decisamente poco a, calciatore danese ex Inter che durante Euro 2020 della scorsa estate (torneo poi vinto dalla Nazionale italiana di calcio) ha subito un arresto cardiaco durante la partita della fase a gironi contro la Finlandia. Quelle scene incredibilmente paurose avevano fatto immediatamente il giro del mondo facendo temere il peggio per il calciatore ai tempi in forza ai nerazzurri campioni d’Italia. Faticosamente, ma con grinta, il giocatore nordico è uscito vittorioso dall’infarto ed oggi èa giocare a pallone in Premier League contro il. L’unico fattore negativo è il risultato: le api hanno perso contro le gazze per 2-0.torna a ...

Advertising

FBiasin : 259 giorni dopo, Christian #Eriksen torna al suo posto: in campo. Bentornato campione. - DiMarzio : #PremierLeague | Christian #Eriksen torna in campo in un match ufficiale, 259 giorni dopo il malore. Bentornato, C… - rtl1025 : ?? Christian #Eriksen è tornato in campo 259 giorni dopo l'arresto cardiaco avuto in campo a Euro2020 contro la Fin… - melano_comestai : RT @rtl1025: ?? Christian #Eriksen è tornato in campo 259 giorni dopo l'arresto cardiaco avuto in campo a Euro2020 contro la Finlandia. Il… - LCKekkoDL98 : RT @corradone91: Minuto 52. Torna in campo Christian #Eriksen, con la maglia del #Brentford. Un momento emozionante -