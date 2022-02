Chi è Zelensky, comico diventato presidente: «Putin ha ordinato di ucciderlo» (Di sabato 26 febbraio 2022) Zelensky, presidente dell’Ucraina, era un comico che recitava nei panni di un finto presidente. Ora ha deciso di rifiutare l’offerta Usa di evacuazione da Kiev: la battaglia contro la Russia, ha detto, è qui Leggi su corriere (Di sabato 26 febbraio 2022)dell’Ucraina, era unche recitava nei panni di un finto. Ora ha deciso di rifiutare l’offerta Usa di evacuazione da Kiev: la battaglia contro la Russia, ha detto, è qui

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - FBiasin : Il presidente dell'#Ucraina #Zelensky: “Il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1, la mia famiglia com… - ErmannoKilgore : #Zelensky eroe? ?@beppe_grillo? per essere veramente un eroe doveva portare il paese in guerra? Non viene in mente… - MonicaSpadari : RT @IosonoScala: #Ucraina #UcraniaRussia #UkraineRussia #Zelensky #UkraineInvasion #UkraineWar #JeSuisUkrainien LA #STORIA RICORDERÀ CH… - alextorre13 : Rai. Sappiamo che Zelensky è a Kiev perché dai suoi tweet c'è il geotagging. ?? Chi glielo dice che posso fare tweet… -