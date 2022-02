Chi è Alina Kabaeva, la compagna del presidente russo Vladimir Putin FOTO (Di sabato 26 febbraio 2022) In questi giorni di invasione della Russia in Ucraina, l'occhio dei media (guardando anche alla sfera privata del presidente russo Putin ) è andato su Alina Kabaeva . Classe 1983, l a Kabaeva vanta una... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 febbraio 2022) In questi giorni di invasione della Russia in Ucraina, l'occhio dei media (guardando anche alla sfera privata del) è andato su. Classe 1983, l avanta una...

Advertising

xravenives : chi non accetta jessie mei li come alina è mio nemico - stefarussnaples : Il figlio di un piduista. Ed una miracolata con la tessera della FGCI in tasca. Chi fa schifo dentro, spesso, fa sc… - Alina_twain : @GiusCandela Chi fa il dentista continua a fare il dentista anche dopo aver twittato un post di solidarietà. - Alina_twain : Secondo me il 20% di chi ha guardato #LOL2 ha capito in pieno i personaggi di Guzzanti (a partire dal cinematografo fascista, una perla). - miagolandia : RT @Amicidibobo_mpr: Alina?.....????ADOTTATA!???? Finalmente la nostra bellissima e inarrestabile Alina ha trovato una famiglia che l'amerà x… -