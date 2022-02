Chelsea | Abramovich lascia la presidenza alla Fondazione benefica del club ' Lo faccio per il bene della società'

Advertising

FBiasin : Sofia #Abramovich, figlia del proprietario del #Chelsea Roman, prende decisamente posizione. - sportface2016 : +++#Chelsea, Roman #Abramovich si è dimesso da presidente a causa del conflitto #Russia-#Ucraina+++ - capuanogio : ?? Comunicato di #Abramovich: 'Cedo alla Fondazione di beneficenza del #Chelsea la gestione e la cura del… - patriziadegioia : RT @jacopo_iacoboni: Abramovich: “Oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura… - RunPierwork13 : RT @the_highsparrow: Dimettendosi da presidente del club, Abramovich afferma che 'ha sempre creduto nei valori del Chelsea'. Messaggio in b… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Abramovich

20.03 Londra,consegna gestionea un trustee L'oligarca russo Roman Abromovich ha annunciato di aver consegnato la gestione del club di calcio, di cui è proprietario, ad ...... alla quale sono seguite le polemiche del Cremlino , oggi anche il magnate russo Romanha deciso di lasciare la presidenza del. Ad annunciarlo è stato lui stesso in una nota in ...Noi, i russi, faremo i conti per molti anni con le conseguenze di ciò che è accaduto oggi (La Stampa) Il patron del Chelsea, Roman Abramovich, è pronto a cedere dopo le sanzioni conseguenti alla crisi ...La crisi in Ucraina continua ad avere strascichi anche nel mondo del calcio. Dopo la decisione dei tedeschi dello Schalke 04 di rompere l’accordo col loro sponsor storico, Gazprom, e quella della Uefa ...