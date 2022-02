Chelsea, Abramovich lascia gestione club (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Roman Abramovich non è più il presidente del Chelsea, è quanto si legge in una nota in cui il magnate russo precisa: “Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunità”. “Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del club. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Chelsea FC”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Romannon è più il presidente del, è quanto si legge in una nota in cui il magnate russo precisa: “Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunità”. “Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza dellae la cura delFC”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

