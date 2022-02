Chelsea | Abramovich affida gestione club a Fondazione benefica del club

Advertising

Sofia #Abramovich, figlia del proprietario del #Chelsea Roman, prende decisamente posizione. - ULTIM'ORA CHELSEA ROMAN ABRAMOVICH LASCIA LA GESTIONE DEL CLUB ALLA FONDAZIONE DI BENEFICENZA DELLA SOCIETÀ - Comunicato di #Abramovich: 'Cedo alla Fondazione di beneficenza del #Chelsea la gestione e la cura del…

... alla quale sono seguite le polemiche del Cremlino , oggi anche il magnate russo Romanha deciso di lasciare la presidenza del. Ad annunciarlo è stato lui stesso in una nota in ...20.03 Londra,consegna gestionea un trustee L'oligarca russo Roman Abromovich ha annunciato di aver consegnato la gestione del club di calcio, di cui è proprietario, ad ...oggi anche il magnate russo Roman Abramovich ha deciso di lasciare la presidenza del Chelsea. Ad annunciarlo è stato lui stesso in una nota in cui si legge che “durante i miei quasi 20 anni di ...L’oligarca russo Roman Abramovich, patron del Chelsea, ha annunciato di aver consegnato la gestione del club di calcio di cui è proprietario ad amministratori fiduciari della fondazione benefica dello ...