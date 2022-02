Charléne di Monaco rompe il silenzio: il suo ritorno è in versione manga (Di sabato 26 febbraio 2022) Manca dal Principato da oltre un anno, e ora Charléne di Monaco è tornata a far sentire la propria voce. Nonostante si trovi ancora nella clinica in cui da mesi è ricoverata, e non abbia ancora intenzione di apparire pubblicamente, la principessa ha rotto il silenzio a cui aveva ormai abituato i monegaschi (e non solo) per rilasciare un’intervista a Le Parisien. L’occasione è il lancio di un nuovo volume del manga giapponese Blitz, di cui è diventata un’eroina. La principessa di Monaco è infatti protagonista del fumetto, trasformata in manga dalle sapienti mani di Cédric Biscay, il suo creatore, nonché grande amico di Charléne. “Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, splendidamente creato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara. L’idea di ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 26 febbraio 2022) Manca dal Principato da oltre un anno, e oradiè tornata a far sentire la propria voce. Nonostante si trovi ancora nella clinica in cui da mesi è ricoverata, e non abbia ancora intenzione di apparire pubblicamente, la principessa ha rotto ila cui aveva ormai abituato i monegaschi (e non solo) per rilasciare un’intervista a Le Parisien. L’occasione è il lancio di un nuovo volume delgiapponese Blitz, di cui è diventata un’eroina. La principessa diè infatti protagonista del fumetto, trasformata indalle sapienti mani di Cédric Biscay, il suo creatore, nonché grande amico di. “Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, splendidamente creato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara. L’idea di ...

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Charlene di Monaco rompe il silenzio e riappare in versione manga #albertodimonaco #daitaronishihara #cédricbiscay #c… - MediasetTgcom24 : Charlene di Monaco rompe il silenzio e riappare in versione manga #albertodimonaco #daitaronishihara #cédricbiscay… - infoitcultura : Charlene di Monaco, il gran rifiuto che fa scalpore: la sua prima volta in pubblico dopo l’intervento - ParliamoDiNews : Charlene di Monaco ultime notizie ritorno e fumetto manga #PrincipatodiMonaco #PrincipeAlbertodiMonaco… - zazoomblog : Charlene di Monaco torna a casa… in versione manga - #Charlene #Monaco #torna #casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Charléne Monaco Charlene di Monaco, il gran rifiuto che fa scalpore: la sua prima volta in pubblico dopo l'intervento Charlene di Monaco si mostra per la prima volta dopo tanto tempo, ma cosa c'è che non va? Il web è incredulo: la principessa si rifiuta di fare una cosa.? L'articolo Charlene di Monaco, il gran rifiuto che fa scalpore: la sua prima volta in pubblico dopo l'intervento proviene da Ultimaparola.com . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...

La principessa Charlene prende parte ad un fumetto manga. Alberto spera che torni presto Al momento la principessa si trova ad essere ricoverata in una struttura di cura segreta fuori Monaco. Si sarebbe recata nelle struttura per riprendersi dai postumi degli interventi subiti in Sud ...

Charlene disi mostra per la prima volta dopo tanto tempo, ma cosa c'è che non va? Il web è incredulo: la principessa si rifiuta di fare una cosa.? L'articolo Charlene di, il gran rifiuto che fa scalpore: la sua prima volta in pubblico dopo l'intervento proviene da Ultimaparola.com . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Al momento la principessa si trova ad essere ricoverata in una struttura di cura segreta fuori. Si sarebbe recata nelle struttura per riprendersi dai postumi degli interventi subiti in Sud ...