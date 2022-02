**Centro: Renzi, 'c'è e sarà decisivo, il Pd vorrà starci o no?'** (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Da una parte c'è il sovranismo di Salvini e Meloni e dll'altra la sinistra populista di Di Battista e Landini: immaginano di creare un bipopulismo che noi rifiutiamo". Così Matteo Renzi all'assemblea nazionale Iv. "Al centro c'è uno spazio riformista. Io non so se attende il Principe Azzurro o Biancaneve quello che è certo non saranno i 7 nani a riempire questo spazio, non saranno autoproclamati leader che vanno sui giornali a costruire questo centro, perchè c'è già e sarà decisivo. Il tema non è se lo costruite ma se vi mettete al servizio del progetto". "E la vera domanda è se il Pd vorrà stare qui o no. E' un tema vero e complesso. Ci sono segnali interessanti nel Pd, quello che è successo sulla giustizia, la consapevolezza che sul Quirinale Conte ha giocato 7 partite diverse con 4 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Da una parte c'è il sovranismo di Salvini e Meloni e dll'altra la sinistra populista di Di Battista e Landini: immaginano di creare un bipopulismo che noi rifiutiamo". Così Matteoall'assemblea nazionale Iv. "Al centro c'è uno spazio riformista. Io non so se attende il Principe Azzurro o Biancaneve quello che è certo non saranno i 7 nani a riempire questo spazio, non saranno autoproclamati leader che vanno sui giornali a costruire questo centro, perchè c'è già e. Il tema non è se lo costruite ma se vi mettete al servizio del progetto". "E la vera domanda è se il Pdstare qui o no. E' un tema vero e complesso. Ci sono segnali interessanti nel Pd, quello che è successo sulla giustizia, la consapevolezza che sul Quirinale Conte ha giocato 7 partite diverse con 4 ...

