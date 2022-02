C’È POSTA PER TE: MARIA DE FILIPPI TRA STORIE DI VITA, FRANCESCO TOTTI E “DON” RAOUL BOVA (Di sabato 26 febbraio 2022) Sabato 26 febbraio, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, tornano protagoniste le emozionante e avvincenti STORIE raccontate da MARIA De FILIPPI nel suo ineguagliabile “C’è POSTA per Te”.Non cambia niente: stesso studio, formula e ingredienti per il programma campione d’ascolti del sabato. Ricongiungimenti, tradimenti, STORIE di VITA quotidiana e uno spaccato d’Italia tra gioie e dolori, risate e lacrime.Ospiti d’eccezione due giganti del calcio e del cinema: il grande campione ex bomber della Roma e bandiera del calcio nel mondo FRANCESCO TOTTI e il bravissimo e amatissimo attore RAOUL BOVA, che da marzo sarà Don Massimo su Rai1, il nuovo parroco di Spoleto nella serie cult “Don Matteo”. A recapitare gli ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 26 febbraio 2022) Sabato 26 febbraio, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, tornano protagoniste le emozionante e avvincentiraccontate daDenel suo ineguagliabile “C’èper Te”.Non cambia niente: stesso studio, formula e ingredienti per il programma campione d’ascolti del sabato. Ricongiungimenti, tradimenti,diquotidiana e uno spaccato d’Italia tra gioie e dolori, risate e lacrime.Ospiti d’eccezione due giganti del calcio e del cinema: il grande campione ex bomber della Roma e bandiera del calcio nel mondoe il bravissimo e amatissimo attore, che da marzo sarà Don Massimo su Rai1, il nuovo parroco di Spoleto nella serie cult “Don Matteo”. A recapitare gli ...

Advertising

QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti di #MariaDeFilippi @Totti e #RaoulBova. In prima serata su #Canale5 - italianspainish : @farf4lle No . Il 12 finisce c'è posta x te - GuidaTVPlus : 26-02-2022 21:28 #Canale5 C'e' posta per te #Realityshow #Intrattenimento #StaseraInTV - bubinoblog : C'È POSTA PER TE: MARIA DE FILIPPI TRA STORIE DI VITA, FRANCESCO TOTTI E 'DON' RAOUL BOVA - tigrelt : RT @GIORGIOMALAVOL1: La rottura tra me è loro è e sarà per sempre insanabile. Non perdono chi ha votato leggi per impedirmi di andare in b… -