C'è Posta per Te: anticipazioni settima puntata 26 Febbraio: Totti e Bova ospiti (Di sabato 26 febbraio 2022) Stasera ritorna il consueto appuntamento del sabato sera di Canale 5 con C'è Posta per Te. Il people show condotto da Maria De Filippi ritorna alle 21.25 con tante nuove storie che faranno emozionare il pubblico. Scoprite in quest'articolo tutte le anticipazioni di C'è Posta per Te. Leggi anche: Dove vedere la replica di C'è Posta per Te C'è Posta per Te: anticipazioni settima puntata, 26 Febbraio Che cosa vedrà l'affezionato pubblico di Canale 5 in questa settima puntata di C'è Posta per Te? Tantissime storie strappalacrime. Amore, amicizia, tradimento, ritrovamenti dopo tanto tempo. A rendere ancora più bella la puntata ci sarà Raoul Bova, ...

