C'è Posta per Te, anticipazioni e ospiti sabato 26 febbraio 2022

Va in onda oggi in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con C'è Posta per te, uno dei programmi più emozionanti della TV condotto da Maria De Filippi. Questa sera saranno raccontate nuove storie e saranno presenti in studio diversi personaggi famosi, pronti a strappare un sorriso ai protagonisti delle storie e ai telespettatori, sia del pubblico in studio, sia da casa. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera, sabato 26 febbraio 2022.

C'è Posta per Te: anticipazioni sabato 26 febbraio

Nella puntata di stasera arriveranno in studio persone comuni, che tenteranno di risolvere importanti controversie con i loro familiari. Come sempre Maria tenterà di mediare la situazione con calma e delicatezza.

