“C’è anche lei”. Colpo di Ilary Blasi: all’Isola dei Famosi la naufraga arriva dalla concorrenza (Di sabato 26 febbraio 2022) Inizia a prendere forma il cast de L’Isola dei Famosi. Il reality dei naufraghi parte il 20 marzo su Canale 5 e anche per questa edizione al timone c’è Ilary Blasi: Mediaset ha nuovamente puntato su di lei dopo la scorsa stagione. Non sono stati confermati gli opinionisti: lo scorso anno a fare compagnia alla conduttrice c’erano Tommaso Zorzi (che aveva vinto da poco il GF Vip) e Iva Zanicchi. Per questa edizione si cambia: al loro posto ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Il ruolo di inviato sarà ricoperto da Alvin alla terza dopo le edizioni del 2015-16 e del 2019. Lo scorso anno c’era l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. Questa edizione sarà caratterizzata dalla presenza di due schieramenti distinti: i single e le coppie. Tra le naufraghe, due ex e iconiche gieffine Floriana Secondi e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Inizia a prendere forma il cast de L’Isola dei. Il reality dei naufraghi parte il 20 marzo su Canale 5 eper questa edizione al timone c’è: Mediaset ha nuovamente puntato su di lei dopo la scorsa stagione. Non sono stati confermati gli opinionisti: lo scorso anno a fare compagnia alla conduttrice c’erano Tommaso Zorzi (che aveva vinto da poco il GF Vip) e Iva Zanicchi. Per questa edizione si cambia: al loro posto ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Il ruolo di inviato sarà ricoperto da Alvin alla terza dopo le edizioni del 2015-16 e del 2019. Lo scorso anno c’era l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. Questa edizione sarà caratterizzatapresenza di due schieramenti distinti: i single e le coppie. Tra le naufraghe, due ex e iconiche gieffine Floriana Secondi e ...

