Caserta | mobilitazione del popolo Ucraino Palumbo Ugl | “Presenti | solidali e disponibili”

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una delegazione della Uglha partecipato ieri sera alla manifestazione organizzata in Piazza della Prefettura per protestare contro l’invasione dell’Ucraina operata dalla Russia di Putin. “Abbiamo portato a padre Igor ed alla sua comunità la nostra solidarietà e gli abbiamo assicuratotà e vicinanza” ha argomentato il Segretario Territoriale del sindacato, Ferdinando. “Ci hanno rappresentato problemi immensi, primo tra tutti la necessità di dare accoglienza a coloro che scappano dalla guerra. Sappiamo che la nostra presenza all’iniziativa non risolverà la controversia bellica” ha proseguito il sindacalista “ma ascoltando il monito del Presidente Mattarella, siam qui per dimostrare di essere intransigenti, determinati e uniti”. “Ho visto ragazze ...

