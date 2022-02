Carta di Firenze: l’hanno sottoscritta a Palazzo vecchio Sindaci e Vescovi del Mediterraneo (Di sabato 26 febbraio 2022) escovi e Sindaci delo Mediterraneo riuniti a Palazzo vecchio firmano Carta di Firenze nel segno di La Pira L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 febbraio 2022) escovi edeloriuniti afirmanodinel segno di La Pira L'articolo proviene daPost.

Advertising

Rvaticanaitalia : #26Feb In Palazzo Vecchio a Firenze il cardinale Bassetti, presidente della Chiesa italiana e il sindaco di Firenze… - DarioNardella : La firma della ‘Carta di Firenze’ con il Cardinal Bassetti @UCSCEI #MediterraneanForum - DarioNardella : “La Carta di Firenze darà continuità al lavoro di un altro fiorentino oltre La Pira: #DavidSassoli, costruttore di… - PalermoToday : Palermo aderisce alla Carta di Firenze, Orlando: 'In prima linea per il diritto alla pace' - ILOVEPACALCIO : Guerra in Ucraina, Orlando firma la carta di Firenze: 'La pace è un diritto degli esseri umani' -