Carta di Firenze, approvato il documento: 'Pace e dignità, i valori del Mediterraneo' (Di sabato 26 febbraio 2022) La foto di gruppo di sindaci e vescovi (New Press Photo) Per approfondire : Articolo : Lo speciale "I Vescovi del Mediterraneo si sono riuniti per la seconda volta, dopo Bari , a Firenze raccogliendo ... Leggi su lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022) La foto di gruppo di sindaci e vescovi (New Press Photo) Per approfondire : Articolo : Lo speciale "I Vescovi delsi sono riuniti per la seconda volta, dopo Bari , araccogliendo ...

Advertising

Rvaticanaitalia : #26Feb In Palazzo Vecchio a Firenze il cardinale Bassetti, presidente della Chiesa italiana e il sindaco di Firenze… - StampToscana : Carta di Firenze, il testo integrale - StampToscana - blogsicilia : #notizie #sicilia Guerra in Ucraina, il sindaco di Palermo firma Carta di Firenze - - 055firenze : Incontro vescovi e sindaci, firmata la 'Carta di Firenze'. Nardella: 'Conquista storica' #cartadifirenze #Firenze… - CarlaGigia : RT @rep_firenze: Dopo la firma della Carta di Firenze, la manifestazione per la pace -