Carro armato russo schiaccia un'auto: anziano incastrato tra le lamiere (Di sabato 26 febbraio 2022) successo nel distretto di Obolon, a 10 km di distanza dal centro della capitale ucraina Kiev. Nel filmato si vede un Carro armato russo letteralmente schiacciare un'auto in corsa: il conducente si è ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) successo nel distretto di Obolon, a 10 km di distanza dal centro della capitale ucraina Kiev. Nel filmato si vede unletteralmentere un'in corsa: il conducente si è ...

matteosalvinimi : Immagini che spezzano il cuore. Anziano miracolosamente vivo dopo essere stato investito da un carro armato a Kyiv… - SkyTG24 : #Ucraina, carro armato schiaccia macchina con civile alla guida a Kiev. VIDEO - fanpage : Un video spaventoso, ripreso con un cellulare e postato sui social network mostra la scena in cui un carro armato a… - Gcabocla1 : Il carro armato che schiaccia l auto non è russo bensì ucraino. L uomo in auto si è salvato x fortuna - Choppy71461336 : @ritadallachiesa Ti riferisci al carro armato ucraino del 2014 vero??? O sei veramente così stupida da credere alle… -