Caro energia, a rischio 8 miliardi di PIL (Di sabato 26 febbraio 2022) Non si ferma, purtroppo, la corsa delle bollette che rischia di trasferirsi sui prezzi, facendo schizzare l'inflazione al +5,6% prima della fine dell'anno. Un aumento dei prezzi record, che l'Italia non vede dall'inizio degli anni '90. E che potrebbe ipotecare gravemente la ripresa, con un impatto di -8 miliardi di euro sul Pil nell'anno in corso. A lanciare l'allarme è Confesercenti. Caro energia, non basta intervento Governo Nonostante gli interventi straordinari del governo, nel primo trimestre del 2022 i costi di energia elettrica e gas per famiglie e piccole imprese sono in crescita rispettivamente del +131% e del +94% rispetto allo stesso periodo del 2021. Un aumento monstre che – in termini reali – corrisponde ad una spesa aggiuntiva di 765 euro all'anno per le utenze domestiche e ad una vera e propria stangata ...

