Campobasso-Turris, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 26 febbraio 2022) Campobasso-Turris in campo oggi alle ore 14:30, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C, Girone C. Dopo le sconfitte di Monopoli e Palermo, la squadra biancorossa è chiamata al successo in trasferta, ospite dei rossoblù: sarà fondamentale per i corallini invertire il trend negativo. Situazione ben diversa per i padroni di casa alla ricerca di una vittoria utile in ottica salvezza. Ecco le ultime news relative al match, dalle probabili formazioni alla diretta tv. Statistiche e curiosità di Campobasso-Turris I campani vanno alla ricerca di lunghezze utili per scalare la graduatoria in griglia playoff e rilanciarsi in seguito alla recente flessione. Attualmente occupano la settima posizione in classifica a quota 42 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022)in campo oggi alle ore 14:30, match valido per la ventinovesima giornata del campionato diC, Girone C. Dopo le sconfitte di Monopoli e Palermo, la squadra biancorossa è chiamata al successo in trasferta, ospite dei rossoblù: sarà fondamentale per i corallini invertire il trend negativo. Situazione ben diversa per i padroni di casa alla ricerca di una vittoria utile in ottica salvezza. Ecco le ultime news relative al match, dalleallatv. Statistiche e curiosità diI campani vanno alla ricerca di lunghezze utili per scalare la graduatoria in griglia playoff e rilanciarsi in seguito alla recente flessione. Attualmente occupano la settima posizione in classifica a quota 42 ...

