Camionista russo accoltella passeggera ucraina | follia in autostrada | Brescia sotto choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 febbraio 2022) Unavrebbeto unadi nazionalitàlungo l'A4 tra Rovato e Palazzolo. Il condizionale è d'obbligo perché la vicenda è tutta ancora da ricostruire, di certo c'è che la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Civile di: le sue condizioni sarebbero serie ma non sarebbe in pericolo di vita. A riportare la notizia èOggi ed è una notizia che fa certamente riflettere, oltre che orrore. Un vero pugno nello stomaco, soprattutto se si considera che molti cittadini russi sono frastornati e spaesati dinanzi alla guerra scatenata da Vladimir Putin. Proprio oggi in tante città della Russia si sono tenute delle manifestazioni contro l'invasione ordinata dal leader del ...