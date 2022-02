Calciomercato Venezia | ecco il fratello di Johnsen

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @VeneziaFC_IT ingaggia il fratello dell'attaccante #Johnsen: giocherà negli Usa fino a dicembre - CalcioNews24 : Il #Venezia ingaggia il fratello di #Johnsen ?? - despite_qwame : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il @VeneziaFC_IT ingaggia il fratello dell'attaccante #Johnsen: giocherà negli Usa fino a dicembre https://… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il @VeneziaFC_IT ingaggia il fratello dell'attaccante #Johnsen: giocherà negli Usa fino a dicembre https://… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @VeneziaFC_IT ingaggia il fratello dell'attaccante #Johnsen: giocherà negli Usa fino a dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia

Calcio News 24

Anche a inizio stagione la squadra di Ivan Juric non riuscì a trovare i tre punti per 4 gare consecutive, quelle contro Lazio ,, Juventus e Napoli , ma riuscì poi a tornare alla vittoria nel ...... come dimostrano i due punti (contro il Napoli e il Genoa) ottenuti nelle ultime quattro partite, senza dimenticare che l'ultima vittoria contro ilarrivò soltanto in extremis. E allora, ...Appena 2 reti segnate sotto la guida del tecnico tedesco, entrambe grazie allo zampino proprio di Destro: autore di un gol con la Salernitana e di un assist con il Venezia. Senza di lui il Genoa non ...Appuntamento con la 27a giornata della Serie A TIM 2021/2022, Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in ...