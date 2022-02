Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino del Barcellona! Ultime (Di sabato 26 febbraio 2022) Calciomercato, Koulibaly nel mirino del Barcellona! Il difensore del Napoli potrebbe partire per la Catalogna in estate Il quotidiano spagnolo Sport, da sempre vicino al Barcellona, rivela di un cambio di strategie di mercato da parte della società blaugrana. L’obiettivo primario, non è un mistero, è sempre stato lo juventino Matthijs De Ligt. Le richieste molto elevate del club e dell’agente – 75 milioni per il cartellino e 10 milioni d’ingaggio – avrebbero scoraggiato Laporta. Anche per Koundé del Siviglia si parla di cifre simili, almeno per quanto concerne le richieste della società andalusa. Per questi motivi squisitamente economici, il Barcellona avrebbe messo nel mirino il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Il contratto prossimo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022)neldelIl difensore delpotrebbe partire per la Catalogna in estate Il quotidiano spagnolo Sport, da sempre vicino al Barcellona, rivela di un cambio di strategie di mercato da parte della società blaugrana. L’obiettivo primario, non è un mistero, è sempre stato lo juventino Matthijs De Ligt. Le richieste molto elevate del club e dell’agente – 75 milioni per il cartellino e 10 milioni d’ingaggio – avrebbero scoraggiato Laporta. Anche per Koundé del Siviglia si parla di cifre simili, almeno per quanto concerne le richieste della società andalusa. Per questi motivi squisitamente economici, il Barcellona avrebbe messo nelil difensore delKalidou. Il contratto prossimo ...

Advertising

cn1926it : L’ex DS del #Sassuolo promuove #Berardi: “Sarebbe perfetto per il gioco del #Napoli” - CalcioNews24 : #Napoli, #Koulibaly finisce nel mirino del #Barcellona ?? - LALAZIOMIA : Napoli, si avvicina il rientro di Lobotka e Anguissa: tra il Milan e la possibilità Lazio - CalcioNews24 : #Torino, le possibili destinazioni per #Belotti ?? - cmdotcom : Schedina CM: ok City e Atletico, il Cagliari affonda. Occhio a Lazio-Napoli, finisce così #scommesse… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino del Barcellona! Ultime ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato, Koulibaly nel mirino del Barcellona! Il difensore del Napoli potrebbe partire per la Catalogna in estate Il quotidiano spagnolo Sport, da sempre vicino al Barcellona, rivela di un ...

Torino, Belotti non scioglie le riserve: ecco le possibili destinazioni ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Torino, Belotti non scioglie le riserve: ecco le possibili destinazioni. Il capitano del Torino sta ancora valutando le offerte Il capitano del Torino ...

Calciomercato Napoli, decisione presa su Tuanzebe Calciomercato.com GAZZETTA - Lazio, una vittoria contro il Napoli proietterebbe i biancocelesti in orbita Champions La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla Lazio e a Maurizio Sarri nella sua sfida da ex contro il Napoli: "Per i sarriani è una partita spartiacque, sia per il momento in cui arriva sia per il ...

Il presidente Sergio Mattarella visita il Corviale e assite a una partita di calcio Sergio Mattarella ha visitato la periferia romana dove sorge il Corviale e ha assistito ad una partita di calcio per l’innaugurazione del Campo ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, Koulibaly nel mirino del Barcellona! Il difensore delpotrebbe partire per la Catalogna in estate Il quotidiano spagnolo Sport, da sempre vicino al Barcellona, rivela di un ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Torino, Belotti non scioglie le riserve: ecco le possibili destinazioni. Il capitano del Torino sta ancora valutando le offerte Il capitano del Torino ...La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla Lazio e a Maurizio Sarri nella sua sfida da ex contro il Napoli: "Per i sarriani è una partita spartiacque, sia per il momento in cui arriva sia per il ...Sergio Mattarella ha visitato la periferia romana dove sorge il Corviale e ha assistito ad una partita di calcio per l’innaugurazione del Campo ...