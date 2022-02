Calciomercato Inter, Scamacca in estate: Carnevali esce allo scoperto (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News L’Inter avrebbe trovato l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento di Scamacca. Il club nerazzurro pagherà 2,5 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante classe 1998 che firmerà un contratto quinquennale. Il giovane attaccante italiano è pronto a esplodere e l’Inter è pronta a puntare forte su di lui. Ecco perché Calciomercato TV vi propone un video che riassume tutte le sue migliori prestazioni in carriera.? L'Inter sta continuando il suo mercato e sta valutando il prossimo obiettivo caldo dell'estate. I nerazzurri hanno faticato su più fronti e continuano a inseguire il gol di Skamarca. L'attaccante del Sassuolo sta facendo molto bene e, allo stesso tempo, ha una nuova dichiarazione sul suo futuro. Il mercato dell'Inter è ... Leggi su goalnews (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News L’avrebbe trovato l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento di. Il club nerazzurro pagherà 2,5 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante classe 1998 che firmerà un contratto quinquennale. Il giovane attaccante italiano è pronto a esplodere e l’è pronta a puntare forte su di lui. Ecco perchéTV vi propone un video che riassume tutte le sue migliori prestazioni in carriera.? L'sta continuando il suo mercato e sta valutando il prossimo obiettivo caldo dell'. I nerazzurri hanno faticato su più fronti e continuano a inseguire il gol di Skamarca. L'attaccante del Sassuolo sta facendo molto bene e,stesso tempo, ha una nuova dichiarazione sul suo futuro. Il mercato dell'è ...

