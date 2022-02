Calcio, Roman Abramovich fa un passo indietro e affida la gestione del Chelsea alla Fondazione benefica del club (Di sabato 26 febbraio 2022) Tramite un comunicato ufficiale, Roman Abramovich fa un passo indietro e decide di affidare la gestione del Chelsea alla Fondazione benefica del club in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. “Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea FC, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del club, il cui compito è garantire di avere il massimo di successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, svolgendo anche un ruolo positivo nelle nostre comunità“, si legge. “Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del club. Rimango impegnato in questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Tramite un comunicato ufficiale,fa une decide dire ladeldelin seguito all’invasione russa dell’Ucraina. “Durante i miei quasi 20 anni di proprietà delFC, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del, il cui compito è garantire di avere il massimo di successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, svolgendo anche un ruolo positivo nelle nostre comunità“, si legge. “Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del. Rimango impegnato in questi valori. Ecco perché oggi stondo agli ...

