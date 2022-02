Calcio, Play-off Mondiali 2022: la Polonia si rifiuta di scendere in campo contro la Russia (Di sabato 26 febbraio 2022) Il mondo sta facendo i conti con l’invasione della Russia in Ucraina, e anche lo sport inizia a manifestare il proprio dissenso, iniziando proprio dalla vicina Polonia, con la FederCalcio locale che ha annunciato di non voler disputare il Play-off di spareggio per i Mondiali 2022. “Basta chiacchiere, è ora di agire“, ha scritto il presidente Cezary Kulesza su Twitter, specificando che “questa è l’unica decisione corretta”, dichiarando inoltre di aver avviato i contatti con le altre federazioni per muoversi su una linea comune. Ora la parola passerà agli organi istituzionali FIFA e UEFA per verificare le condizioni di fattibilità e decidere sul quanto accadrà nel caso in cui Polonia e Russia non dovessero affrontarsi nello spareggio decisivo. Anche il ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Il mondo sta facendo i conti con l’invasione dellain Ucraina, e anche lo sport inizia a manifestare il proprio dissenso, iniziando proprio dalla vicina, con la Federlocale che ha annunciato di non voler disputare il-off di spareggio per i. “Basta chiacchiere, è ora di agire“, ha scritto il presidente Cezary Kulesza su Twitter, specificando che “questa è l’unica decisione corretta”, dichiarando inoltre di aver avviato i contatti con le altre federazioni per muoversi su una linea comune. Ora la parola passerà agli organi istituzionali FIFA e UEFA per verificare le condizioni di fattibilità e decidere sul quanto accadrà nel caso in cuinon dovessero affrontarsi nello spareggio decisivo. Anche il ...

Advertising

SportMore2 : Ore 16 . Lo #Sport scrive un'altra pagina top ????. Il ritorno di @ChrisEriksen8 ?? #Christianisback #Denmark… - paglialunga00 : RT @MussiFabrizio: La #Polonia non giocherà contro la #Russia i play off per i mondiali di calcio. Ottimo. Fin da ora tutte le nazioni qual… - 57Davide : RT @MussiFabrizio: La #Polonia non giocherà contro la #Russia i play off per i mondiali di calcio. Ottimo. Fin da ora tutte le nazioni qual… - MussiFabrizio : La #Polonia non giocherà contro la #Russia i play off per i mondiali di calcio. Ottimo. Fin da ora tutte le nazioni… - news_mondo_h24 : Play-off Mondiali 2022, la Polonia si rifiuta di giocare contro la Russia -