(Di sabato 26 febbraio 2022) "Non voglio sentir parlare di quota salvezza. A Torino vissuto momenti splendidi", dice il tecnico dei sardi CAGLIARI - "Non voglio sentire parlare di quota salvezza o. Abbiamo il nostro ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Mazzarri sprona i rossoblu, quando si può si deve vincere 'Contro il Torino gara dura, dobbiamo essere cinici e cattivi' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Mazzarri'Niente tabelle,pensiamo a far punti contro Toro carico' - Luxgraph : Mazzarri: 'A Torino splendidi momenti, ma penso al Cagliari' - sportli26181512 : Mazzarri avverte il Cagliari: 'Il Torino va a mille, più di tutti': Il tecnico: 'Vedremo le emozioni una volta allo… - UnioneSarda : #CagliariCalcio - Mazzarri ancora “arrabbiato”: “Basta elogi e un punto, quando si può vincere dobbiamo vincere” -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mazzarri

... "Il rammarico è per i punti lasciati sulla strada, dobbiamo essere più cattivi, cinici, attenti in ogni istante - spiega- . Pesano i gol subiti nella fase finale delle gare. Neldi ...Cagliari alla ricerca di punti salvezza anche a Torino. Contro la sua ex squadrapunta sullo spirito battagliero che ha consentito ai rossoblu di conquistare nel girone di ... "Oggi il- ...'Non voglio sentir parlare di quota salvezza. A Torino vissuto momenti splendidi', dice il tecnico dei sardi CAGLIARI (ITALPRESS) - 'Non ...Mazzarri punta sullo spirito battagliero e sul momento di forma ... Se dovesse essere così, sarà dura anche per il Torino". Sui punti buttati: "Oggi il calcio - ha detto il tecnico - ha i suoi ritmi: ...