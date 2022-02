Calcio a 5, Serie A: rallenta ancora il Petrarca, Pesaro si avvicina alla vetta. Lido di Ostia super (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella seconda parte del programma relativo alla 19esima giornata della Serie A di Calcio a 5, disputata in data odiera, 26 febbraio 2022, è letteralmente successo di tutto. Andiamo a vedere come sono andate le cose sui campi italiani. Dopo aver perso 4-3 qualche giorno fa contro la Feldi Eboli, il Petrarca rallenta ancora i suoi ritmi: i veneti infatti hanno pareggiato – in casa – con il punteggio di 5-5 contro l’Olimpus Roma permettendo all’Italservice Pesaro, capace di piegare 2-1 la Came Dosson, di accorciare in vetta e portare il suo ritardo a soli due punti (41 a 39). Partite tirare e blitz a sorpresa. Gol e spettacolo in Aniene-Feldi Eboli, finita 3-2 per i padroni di casa (decisivo Wilde con una doppietta), Futsal Pescara-Sandro Abate, ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella seconda parte del programma relativo19esima giornata dellaA dia 5, disputata in data odiera, 26 febbraio 2022, è letteralmente successo di tutto. Andiamo a vedere come sono andate le cose sui campi italiani. Dopo aver perso 4-3 qualche giorno fa contro la Feldi Eboli, ili suoi ritmi: i veneti infatti hanno pareggiato – in casa – con il punteggio di 5-5 contro l’Olimpus Roma permettendo all’Italservice, capace di piegare 2-1 la Came Dosson, di accorciare ine portare il suo ritardo a soli due punti (41 a 39). Partite tirare e blitz a sorpresa. Gol e spettacolo in Aniene-Feldi Eboli, finita 3-2 per i padroni di casa (decisivo Wilde con una doppietta), Futsal Pescara-Sandro Abate, ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, non c'è solo Udogie: dal gol tolto a Kessie col Napoli al 'dramma' Serra - Gazzetta_it : Roma, perdite in aumento: il rosso sale a 113 milioni - Gazzetta_it : #Juve, chi è Gravenberch, il primo nome per il centrocampo in estate - CalcioOggi : Diretta Sassuolo - Fiorentina (1-0) Serie A 2021 - la Repubblica - La Repubblica - CalcioOggi : La cattiva notizia: ko anche Zakaria. Centrocampo, uomini contati - La Gazzetta dello Sport -