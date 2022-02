Calano tutti i dati della pandemia, ma non i morti: bollettino, ecco come si spiega il caso "decessi" (Di sabato 26 febbraio 2022) La situazione epidemiologica continua a migliorare, anche se negli ultimi giorni è passata in secondo piano, dato che l'attenzione è tutta spostata su quanto sta accadendo in Ucraina, dove Vladimir Putin ha dato il via a una vera e propria guerra ordinando l'invasione russa. Il Covid però non è sparito, anche se al momento non rappresenta la più pericolosa delle minacce, grazie all'alto tasso di vaccinazione. Il bollettino di oggi, sabato 26 febbraio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 38.375 contagiati, 74.516 guariti e 210 morti a fronte di 434.077 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all'8,8 per cento (in discesa di 0,5 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione continua ad abbassarsi e ad essere sempre più gestibile: oggi il saldo dei ricoverati in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) La situazione epidemiologica continua a migliorare, anche se negli ultimi giorni è passata in secondo piano, dato che l'attenzione è tutta spostata su quanto sta accadendo in Ucraina, dove Vladimir Putin ha dato il via a una vera e propria guerra ordinando l'invasione russa. Il Covid però non è sparito, anche se al momento non rappresenta la più pericolosa delle minacce, grazie all'alto tasso di vaccinazione. Ildi oggi, sabato 26 febbraio, rilasciato dal ministeroSalute dà conto di 38.375 contagiati, 74.516 guariti e 210a fronte di 434.077 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all'8,8 per cento (in discesa di 0,5 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione continua ad abbassarsi e ad essere sempre più gestibile: oggi il saldo dei ricoverati in ...

