Caicedo su Twitter: “Felice per il debutto, non per il risultato” (Di sabato 26 febbraio 2022) Esordio con l’Inter per Felipe Caicedo Nella partita tra Genoa e Inter di ieri sera ha fatto il suo debutto in maglia nerazzurra Felipe Caicedo, arrivato a Milano nel corso del calciomercato estivo proprio dal club rossoblu. L’attaccante ecuadoriano ha espresso sui social tutta la sua gioia per l’esordio in nerazzurro e il disappunto per il risalto finale. “Contento per il debutto, non per il risultato. Continuiamo a lottare, insieme andremo avanti!! #FORZAINTER“ il messaggio del numero 88 nerazzurro. Contento por el debut pero no por el resultado. Seguimos en la lucha, juntos saldremos adelante!! #FORZAINTER pic.Twitter.com/jeKGCRqaDF— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) February 26, 2022 L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Esordio con l’Inter per FelipeNella partita tra Genoa e Inter di ieri sera ha fatto il suoin maglia nerazzurra Felipe, arrivato a Milano nel corso del calciomercato estivo proprio dal club rossoblu. L’attaccante ecuadoriano ha espresso sui social tutta la sua gioia per l’esordio in nerazzurro e il disappunto per il risalto finale. “Contento per il, non per il. Continuiamo a lottare, insieme andremo avanti!! #FORZAINTER“ il messaggio del numero 88 nerazzurro. Contento por el debut pero no por el resultado. Seguimos en la lucha, juntos saldremos adelante!! #FORZAINTER pic..com/jeKGCRqaDF— Felipe(@Felipao) February 26, 2022 L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 32 Dimarco, 36 Darmi… - Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 33 D'Ambrosio, 38 Sangal… - andrea__zk : Ha fatto, ma lo sottolineerei anche se facesse tripletta o poker... FORZA INTER! FORZA QUELLA PIPPA DI CAICEDO! FOR… - __SSam__7 : Io continuo a non capire dove cazzo hanno visto tutti questi errori di Caicedo in 6 minuti di partita. Tra l’altro… - FraMonteleone4 : Rimango convinto che potrà essere utile non appena riconquisterà una forma fisica accettabile (mi auguro molto pres… -