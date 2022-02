Cagliari, la lista infortunati in vista del Torino si allunga: la notizia (Di sabato 26 febbraio 2022) Si allunga la lista degli infortunati del Cagliari, che dovrà fare a meno di un altro importante giocatore per la prossima sfida contro il Torino. Cagliari Baselli infortunioPurtroppo Mazzarri non potrà contare su Baselli per la prossima sfida contro il Torino. Il giocatore si è allenato da parte negli scorsi giorni ma, come riporta Cagliarinews24.com, non è riuscito a recuperare in tempo e non sarà convocato per un fastidio alla caviglia destra. Si allunga quindi la lista degli infortunati e gli isolani non sembrano avere pace sotto questo punto di vista,, oltre a Baselli rimangono out ancora Nandez, Ceter, Rog, ... Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022) Siladeglidel, che dovrà fare a meno di un altro importante giocatore per la prossima sfida contro ilBaselli infortunioPurtroppo Mazzarri non potrà contare su Baselli per la prossima sfida contro il. Il giocatore si è allenato da parte negli scorsi giorni ma, come riportanews24.com, non è riuscito a recuperare in tempo e non sarà convocato per un fastidio alla caviglia destra. Siquindi ladeglie gli isolani non sembrano avere pace sotto questo punto di,, oltre a Baselli rimangono out ancora Nandez, Ceter, Rog, ...

Advertising

Sardegnalavoro : Aspal: Tutte le offerte della Settimana per chi possiede la Legge 68/99 ** aggiornamento 26.02.2022 dalla lista Not… - Sardegnalavoro : Offerte di Lavoro in Sardegna: Ecco la lista aggiornata di tutti gli annunci dai centri per l'impiego *** AGGIORNAM… - CagliariNews24 : Convocati #Cagliari per il Torino: la lista dei giocatori a disposizione di Mazzarri - CentotrentunoC : #TorinoCagliari ?? I convocati ?? Due i #Primavera convocati da #Mazzarri per il centrocampo orfano di #Baselli e… - francesca_Alex1 : RT @italianarmyfam_: Ai cinema The Space già in lista si sono aggiunti SILEA e CAGLIARI QUARTUCCIU. L’account ufficiale di The Space ha ino… -