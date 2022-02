Brentford, grande attesa per il ritorno di Eriksen in campo (VIDEO) (Di sabato 26 febbraio 2022) Il centrocampista danese debutterà col Brentford nel match odierno di campionato contro il Newcastle. Sale l'attesa per l'ex Inter che dopo il malore ad Euro 2020 giocherà per la prima volta una vera partita. Leggi su itasportpress (Di sabato 26 febbraio 2022) Il centrocampista danese debutterà colnel match odierno di campionato contro il Newcastle. Sale l'per l'ex Inter che dopo il malore ad Euro 2020 giocherà per la prima volta una vera partita.

