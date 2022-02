Advertising

sportli26181512 : Brentford, Frank e il ritorno di Eriksen: 'Fantastico' VIDEO: L'allenatore del Brentford, Frank commenta il ritorno… - infoitsport : Premier League, Brentford - Thomas Frank rilancia Christian Eriksen: 'Sarà in campo e farà il suo debutto' - news24_inter : Domani è il gran giorno: #Eriksen torna in campo ?? - sportface2016 : #Brentford, l’allenatore #Frank annuncia: “#Eriksen scenderà in campo contro il #Newcastle” - sportli26181512 : #Brentford, scocca l'ora di #Eriksen: 'Debutterà contro il Newcastle': L'annuncio del tecnico Frank: l'ex fantasist… -

Ultime Notizie dalla rete : Brentford Frank

Chiamato a mettere a disposizione la sua classe ed esperienza per salvare il, club neo - ... per Christian e per la sua famiglia', come l'ha definita il suo tecnico, il connazionale...... con la maglia del, a quasi nove mesi dall'arresto cardiaco che ebbe durante Danimarca - Finlandia degli ultimi Europei. "Misternon mi ha detto molto quando sono entrato in campo - ...L'allenatore del Brentford, Frank commenta il ritorno in campo del centrocampista danese Eriksen nella partita persa 2-0 in casa contro il Newcastle: "Fantastico.Christian Eriksen ha parlato a seguito del suo ritorno in campo con la maglia del Brentford, dopo l'arresto cardiaco ...