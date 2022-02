Brentford, Eriksen torna in campo 259 giorni il malore a Euro 2020 – VIDEO (Di sabato 26 febbraio 2022) Christian Eriksen è tornato in campo in Brentford-Newcastle, 259 giorni dopo il malore a Euro 2020 La bella notizia di giornata riguarda il ritorno in campo dopo 259 giorni di Christian Eriksen dal problema cardiaco riscontrato agli Europei con la maglia della Danimarca. ? ? : Le meneur de jeu danois Christian Eriksen, qui avait fait un arrêt cardiaque lors du match Danemark-Finlande du premier tour de l'Euro 2021, a retrouvé le chemin des terrains cet après-midi, avec son club de Brentford en Premier League pic.twitter.com/V9dyofpQxs— Franceat (@Franceatpresso2) February 26, 2022 L’ex centrocampista dell’Inter, accasatosi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Christianto inin-Newcastle, 259dopo ilLa bella notizia di giornata riguarda il ritorno indopo 259di Christiandal problema cardiaco riscontrato aglipei con la maglia della Danimarca. ? ? : Le meneur de jeu danois Christian, qui avait fait un arrêt cardiaque lors du match Danemark-Finlande du premier tour de l'2021, a retrouvé le chemin des terrains cet après-midi, avec son club deen Premier League pic.twitter.com/V9dyofpQxs— Franceat (@Franceatpresso2) February 26, 2022 L’ex centrocampista dell’Inter, accasatosi ...

