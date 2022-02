Bremmer | «Putin vuole rimuovere il governo e installarne uno fantoccio E forse anche giustiziare il presidente»

(Di sabato 26 febbraio 2022) «Sovvertire ildi Kiev,l’attuale esecutivo e sostituirlo con uno allineato al Cremlino». Ian, politologo americano, risponde così alla Stampa che gli chiede quale sia l’obiettivo finale diin Ucraina. «Le truppe russe sono in questo momento alle porte della capitale e secondo gli analisti la caduta è una questione di giorni,di un paio di settimane ma non certo di mesi. A meno che ci sia un cessate il fuoco da parte di Kiev e gli ucraini siano disposti a negoziare. Ma è uno scenario improbabile». Secondole tecniche di attacco rivelano qualcosa: «I russi stanno utilizzando sul terreno elementi dell’intelligence che sono in grado di infiltrarsi nella città e attaccare i centri nevralgici o aprire le porte ai carri armati. Credo nell’uso di ...

Al telefono con Formiche.net dagli Stati Uniti, attento conoscitore delle dinamiche italiane, rincara la dose. "Stiamo assistendo a crimini di guerra commessi da contro lo Stato ...' Se fossi stato consigliere di - ha commentato l'analista Ian al Washington Post - gli avrei detto di fare questo perché ora abbiamo un problema '. Uno degli obiettivi è non rendere ... Intervista di Formiche.net al fondatore di Eurasia Group che si scaglia contro l'Italia: una vergogna trattare per gas e settore del lusso ...