Boxe | Torneo Strandja | Mouhiidine eliminato agli ottavi di finale | Prisciandaro in finale

Il Torneo Internazionale Strandja, grande classica della Boxe giunto alla sua 73ma edizione, è giunto alle fase conclusive. A Sòfia (Bulgaria) sono salitI sul ring 20 azzurri e 10 azzurre, soltanto una nostra portacolori si è qualificata per l'atto conclusivo: si tratta di Erika Prisciandaro, che tra le 48 kg incrocerà l'indiana Nitu. A fare maggiore rumore era stata l'eliminazione di Aziz Abbes Mouhiidine agli ottavi di finale tra i 92 kg: il vice campione del mondo dei pesi massimi ha perso contro il quotato spagnolo Reyes. A fare più strada tra gli uomini sono stati Gianluigi Malanga (67,5 kg), Alfred Commey (80 kg) e Gianluca Russo (60 kg), che si sono arresi in semifinale rispettivamente contro il ...

