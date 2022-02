Bombe sui motori dei razzi italiani. Minaccia russa sulla filiera spaziale (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra in Ucraina rischia di impattare, indirettamente, persino sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) e sullo spazio in generale. Secondo alcune informazioni (non ancora confermate) le forze armate russe avrebbero distrutto gli impianti industriali di Yuzhnoye Design Office e della ex-Yuzhmash (ufficialmente “Production Union Pivdennyi Machine-Building Plant named after O.M. Makarov”) responsabili della produzione e assemblaggio di lanciatori spaziali e componenti per la propulsione missilistica. In particolare, i due centri ucraini partecipano alla produzione del vettore Antares, usato per rifornire la Iss, e dei lanciatori Vega e Vega-C. Data la natura sensibile e strategica dei due poli industriali, è possibile che siano state obiettivo di attacchi mirati da parte dell’Esercito russo. I centri di Yuzhnoye e Yuzhmash I due poli industriali, ... Leggi su formiche (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra in Ucraina rischia di impattare, indirettamente, persinoStazioneinternazionale (Iss) e sullo spazio in generale. Secondo alcune informazioni (non ancora confermate) le forze armate russe avrebbero distrutto gli impianti industriali di Yuzhnoye Design Office e della ex-Yuzhmash (ufficialmente “Production Union Pivdennyi Machine-Building Plant named after O.M. Makarov”) responsabili della produzione e assemblaggio di lanciatori spaziali e componenti per la propulsione missilistica. In particolare, i due centri ucraini partecipano alla produzione del vettore Antares, usato per rifornire la Iss, e dei lanciatori Vega e Vega-C. Data la natura sensibile e strategica dei due poli industriali, è possibile che siano state obiettivo di attacchi mirati da parte dell’Esercito russo. I centri di Yuzhnoye e Yuzhmash I due poli industriali, ...

