Bombe a Kiev | respinto assalto russo Mosca | Ucraina non negozia | riprendiamo l’avanzata

(Di sabato 26 febbraio 2022) Si intensificano i combattimenti intorno a tutte le principali città del Paese. Nella notte la battaglia per. Coprifuoco dalle 17. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato 350 milioni di dollari in nuova assistenza militare all’

...suo primo vagito nei sotterranei della metropolitana dila piccola ucraina Mia, prima figlia della guerra. La mamma, che ha 23 anni, aveva quasi finito il tempo e si stava riparando dalle...Ieri erano a pochi chilometri da, oggi si combatte strada per strada nella Capitale. E ciò che ... tutti gli altri che speravano di recuperarlo la mattina si sono invece svegliati con lein ...Mentre Vladimir Putin esorta l’esercito ucraino a prendere il potere a Kiev e a disarcionare Zelensky ... sta massacrando l’Ucraina a colpi di bombe e raffiche di piombo.È una triste, violenta e codarda abitudine delle guerre. Giocattoli e cellulari pieni di esplosivo: delle bombe innescate dentro i giochi per i bambini. E anche in Ucraina, nella regione ...