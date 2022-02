Bombe a Kiev, respinto assalto russo. Deciso coprifuoco dalle 17 alle 8 (Di sabato 26 febbraio 2022) Si intensificano i combattimenti intorno a tutte le principali città del Paese. Nella notte la battaglia per Kiev. coprifuoco dalle 17. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato 350 milioni di dollari in nuova assistenza militare all’Ucraina Leggi su ilsole24ore (Di sabato 26 febbraio 2022) Si intensificano i combattimenti intorno a tutte le principali città del Paese. Nella notte la battaglia per17. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato 350 milioni di dollari in nuova assistenza militare all’Ucraina

