Bologna | Mihajlovic | 'La guerra non deve diventare la normalità | spieghiamolo ai politici'

Advertising

GiovaAlbanese : Aria di sfiducia a #Bologna nei confronti di Sinisa #Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo #Spezia arriv… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Gara difficile, penso che il pareggio sia stato il risultato più giusto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Gara difficile, penso che il pareggio sia stato il risultato più giusto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Gara difficile, penso che il pareggio sia stato il risultato più giusto' - napolimagazine : BOLOGNA - Mihajlovic: 'Gara difficile, penso che il pareggio sia stato il risultato più giusto' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

...e. meglio nel complesso i padroni di casa, che mancano però una vittoria che avrebbe aiutato parecchio in chiave salvezza. Match sbloccato nel primo tempo dalla squadra digrazie ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore delha parlato dopo la partita contro la Salernitana Sinisa, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pareggio 1 - 1 in casa della Salernitana. ...Salernitana-Bologna 1-1, le parole di Walter Sabatini: "All'Inter approccio sbagliato, tornando indietro non accetterei" ...Tutto sommato un pareggio giusto”. Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è affiliato al network Gazzanet di ...