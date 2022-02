Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti sabato 26 febbraio

Leggi su sportface

(Di sabato 26 febbraio 2022) E’ stato reso noto ilconcernente l’emergenza Coronavirus in, aggiornato alla giornata di262022. Prosegue il monitoraggio e l’analisi della curva epidemiologica della Regione, uno dei territori più colpiti del nostro Paese. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio, i numeri più rilevanti per valutare l’impatto dell’emergenza nella zona. Nella giornata disi registrano 4.408 nuovi, 19, 16.045 tamponi molecolari, 98 in terapia intensiva, 1.103 nei reparti ordinari. SportFace.