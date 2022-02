Blitz della Guardia Costiera negli “All you can eat” di Roma: al setaccio la filiera ittica (Di sabato 26 febbraio 2022) Si è conclusa nelle scorse ore l’operazione complessa della Guardia Costiera denominata “Metropoli”, una due-giorni di ispezioni e controlli con la finalità principale di garantire la provenienza del prodotto ittico che giunge sui tavoli della ristorazione, a beneficio della qualità offerta ai consumatori. L’operazione prende il nome dalle grandi città sui cui si sono concentrati i controlli: Roma e Milano. Le due principali metropoli italiane nelle quali si attesta il maggior consumo di prodotti ittici, attraverso operatori della ristorazione etnica-orientale che promuovono formule “All you can eat”. Una serie di verifiche volta a contrastare anche il fenomeno che correla il taglio dei costi alla scarsa qualità del prodotto servito. L’operazione – sviluppatasi nei ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 26 febbraio 2022) Si è conclusa nelle scorse ore l’operazione complessadenominata “Metropoli”, una due-giorni di ispezioni e controlli con la finalità principale di garantire la provenienza del prodotto ittico che giunge sui tavoliristorazione, a beneficioqualità offerta ai consumatori. L’operazione prende il nome dalle grandi città sui cui si sono concentrati i controlli:e Milano. Le due principali metropoli italiane nelle quali si attesta il maggior consumo di prodotti ittici, attraverso operatoriristorazione etnica-orientale che promuovono formule “All you can eat”. Una serie di verifiche volta a contrastare anche il fenomeno che correla il taglio dei costi alla scarsa qualità del prodotto servito. L’operazione – sviluppatasi nei ...

