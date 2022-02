Blanco pronto al ritorno dopo Sanremo: “Tutto prende forma” (Di sabato 26 febbraio 2022) Il cantante reduce dal successo al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood pronto per nuovi progetti: Blanco guarda al futuro Neanche il tempo di archiviare il trionfo storico a Sanremo 2022 che Blanco già pensa alla nuova musica da regalare ai suoi fan. E mentre Brividi continua a scalare le classifiche e raccogliere l’affetto del pubblico il giovanissimo artista è già al lavoro per novità che saranno presto svelate. “Il mio cuore. La band. Voi. Tutto prende forma” – ha scritto Blanco sui social nelle scorse ore postando uno scatto dallo studio di registrazioni insieme alla sua truppa – . Chissà che già a breve giro di posta Riccardo Fabbriconi non possa regalare qualche sorpresa ai fan, magari anche prima dell’Eurovision Song ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Il cantante reduce dal successo al Festival di2022 in coppia con Mahmoodper nuovi progetti:guarda al futuro Neanche il tempo di archiviare il trionfo storico a2022 chegià pensa alla nuova musica da regalare ai suoi fan. E mentre Brividi continua a scalare le classifiche e raccogliere l’affetto del pubblico il giovanissimo artista è già al lavoro per novità che saranno presto svelate. “Il mio cuore. La band. Voi.” – ha scrittosui social nelle scorse ore postando uno scatto dallo studio di registrazioni insieme alla sua truppa – . Chissà che già a breve giro di posta Riccardo Fabbriconi non possa regalare qualche sorpresa ai fan, magari anche prima dell’Eurovision Song ...

