Bielsa-Leeds | matrimonio agli sgoccioli | c’è già il nome del sostituto

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 febbraio 2022): c’è già ildel. Ecco chi prenderà il posto dell’argentino Come riportato da The Athletic è ormai al capolinea il rapporto tra Marceloe il. Il tecnico argentino paga il poker interno subito dal Tottenham e più in generale il pessimo andamento della stagione corrente. In queste ore gli avvocati del tecnico stanno trattando la sua buonuscita, mentre ilaffiderà la panchina all’ex allenatore del Lipsia Jesse Marsch. L'articolo proviene da Calcio News 24.