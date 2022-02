Biden e la terza guerra mondiale | ' Le sanzioni sono l' alternativa'

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ucraina e. C'è davvero questo rischio? 'L'allecontro la Russia per punirla per l'invasione dell' Ucraina sarebbe l'inizio della'. Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Biden terza

19:55: "Sanzioni? Il modo per evitare una guerra mondiale" Il presidente Usa, Joe, ritiene che le sanzioni alla Russia siano l'unico modo per punirla senza rischiare 'laguerra ...19.22,alternativa a sanzioni sarebbeguerra mondiale "L'alternativa all'imposizione di dure sanzioni alla Russia sarebbe laguerra mondiale". Lo afferma Joein un'intervista a ...ROMA – “L’alternativa alle sanzioni sarebbe la terza guerra mondiale”. Sono le parole Joe Biden, presidente degli Usa, in un’intervista a Bryan Tyler Cohen. “Ci sono due opzioni ...KIEV. "L'alternativa alle sanzioni per la Russia sarebbe terza guerra mondiale", lo ha detto il presidente americano Joe Biden in riferimento alla guerra in Ucraina. "Queste sanzioni sono le più ampie ...