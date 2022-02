Biden: "Alternativa alle sanzioni sarebbe la Terza Guerra Mondiale". Si combatte a Kiev. Attacco al Ministero della Difesa. La Russia annuncia: "Ora offensiva in tutte le direzioni". Il Papa chiama Zelensky (Di sabato 26 febbraio 2022) «Il bilancio delle vittime finora dell’invasione russa dell’Ucraina è di almeno 198, tra i quali tre bimbi». Sono i numeri del Ministero della salute ucraino, secondo quanto riporta il Guardian.... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 febbraio 2022) «Il bilancio delle vittime finora dell’invasione russa dell’Ucraina è di almeno 198, tra i quali tre bimbi». Sono i numeri delsalute ucraino, secondo quanto riporta il Guardian....

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Per il presidente degli Usa, Jo Biden, 'l'alternativa all'imposizione di dure sanzioni alla Russia sareb… - MediasetTgcom24 : Biden: 'L'alternativa alle sanzioni sarebbe la Terza guerra mondiale' #ucraina #russia - repubblica : 'L'alternativa all'imposizione di dure sanzioni alla Russia sarebbe la terza guerra mondiale'. Lo afferma Joe Biden… - giutul : RT @GiovaQuez: Biden: 'L'alternativa alle sanzioni contro la Russia per punirla per l'invasione dell'Ucraina sarebbe l'inizio della Terza g… - ontoxy : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Per il presidente degli Usa, Jo Biden, 'l'alternativa all'imposizione di dure sanzioni alla Russia sarebbe la… -