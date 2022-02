Biden | Alternativa a sanzioni? Guerra mondiale Parte l' assalto russo a Kiev

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Per il presidente degli Usa, Jo Biden, 'l'alternativa all'imposizione di dure sanzioni alla Russia sareb… - MediasetTgcom24 : Biden: 'L'alternativa alle sanzioni sarebbe la Terza guerra mondiale' #ucraina #russia - repubblica : 'L'alternativa all'imposizione di dure sanzioni alla Russia sarebbe la terza guerra mondiale'. Lo afferma Joe Biden… - Pierpaolo_Ast : RT @petunianelsole: Biden: 'L'alternativa all'imposizione di dure sanzioni alla Russia sarebbe la terza guerra mondiale'. - Vince08440165 : RT @Peter_Italy: Vorrei ricordare al quel gran signore di Biden che l'alternativa alle sanzioni è negoziare, non le armi nucleari. -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Alternativa

...Europa" " L'alle sanzioni contro la Russia per punirla per l'invasione dell'Ucraina sarebbe l'inizio della Terza guerra mondiale ". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe. ...'L'alle sanzioni contro la Russia per punirla per l'invasione dell'Ucraina sarebbe l'inizio della Terza guerra mondiale'. Così Joe. 'Ci sono due opzioni - ha sottolineato il presidente ...Il presidente deglki Usa Biden, in un'intervista al podcaster Brian Tyler Cohen dove si è parlato della Terza guerra mondiale, ...Biden: "L'alternativa alle sanzioni contro la Russia per punirla per la guerra in Ucraina sarebbe l'inizio della Terza guerra mondiale" ...