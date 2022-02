Biathlon, Mondiali Junior: Rebecca Passler conquista l’argento a Soldier Hollow! (Di domenica 27 febbraio 2022) Ai Mondiali Junior di Biathlon in corso di svolgimento a Soldier Hollow (Utah, USA), oggi è stata la volta delle sprint: arriva la prima medaglia per l’Italia, grazie a Rebecca Passler, che si mette al collo l’argento. Sara Scattolo, inoltre, conquista l’IBU Junior Cup di specialità (in questa rassegna gareggia nella categoria Youth). Nella sprint 7.5 km femminile vittoria della ceca Tereza Vobornikova (1 errore) in 21:25.9, che beffa Rebecca Passler (0 errori), seconda ad appena 0.4, e la tedesca Lisa Maria Spark (1 errore), terza a 4.5. In casa Italia oltre alla medaglia arrivano il quinto posto di Beatrice Trabucchi (0 errori) a 21.0, il settimo di Hannah Auchentaller (1 errore) a 25.0, ed il 19° di ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Aidiin corso di svolgimento aHollow (Utah, USA), oggi è stata la volta delle sprint: arriva la prima medaglia per l’Italia, grazie a, che si mette al collo. Sara Scattolo, inoltre,l’IBUCup di specialità (in questa rassegna gareggia nella categoria Youth). Nella sprint 7.5 km femminile vittoria della ceca Tereza Vobornikova (1 errore) in 21:25.9, che beffa(0 errori), seconda ad appena 0.4, e la tedesca Lisa Maria Spark (1 errore), terza a 4.5. In casa Italia oltre alla medaglia arrivano il quinto posto di Beatrice Trabucchi (0 errori) a 21.0, il settimo di Hannah Auchentaller (1 errore) a 25.0, ed il 19° di ...

