Beppe Signori | chi è | età | carriera | cosa fa oggi | chi è la moglie | figli | gol | ristorante | patrimonio del calciatore | le scommesse

(Di sabato 26 febbraio 2022) Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di, oltre ad Ana Mena, Robert Pattinson e Maria Grazia Cucinotta, anche un’icona del calcio italiano,. Ma conosciamolo meglio, dallaalla vita privata! Chi è: età,, i golè nato ad Alzano Lombardo il 17 febbraio del 1968 ed è un ex, di ruolo attaccante, vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994. E’ il nono marcatore di sempre nella storia della Serie A: ha segnato ben 188 gol e vanta tre titoli di capocannoniere. Ma non solo. E’ anche uno dei cinque, insieme a Giuseppe ...

Tina Milano, chi è l'attuale compagna di Beppe Signori

Beppe Signori da diverso tempo è fidanzato con Tina Milano. Lei è un'attrice italo-svizzera, nata in provincia di Avellino ma cresciuta a Zurigo. Ha lavorato come modella a New York.

La carriera di Beppe Signori: dal settore giovanile ed esordio

Beppe Signori torna in televisione. L'ex bomber di Bologna e Lazio è infatti uno degli ospiti di Silvia Toffanin all'interno del programma 'Verissimo'.