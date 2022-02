Advertising

sportli26181512 : Benevento, che paura: sasso sul pullman, l’autista evita il peggio. Si indaga sull’agguato: Il pullman del Benevent… - serieAnews_com : ?? L’autobus del #Benevento è stato preso di mira da alcuni facinorosi che con dei sassi hanno sfondato il parabrezz… - DIRETTADCM : ?? Che schifo! ?? Il vetro del pullman del #Benevento, diretto verso Perugia, è stato colpito da un grosso sasso. ?? L… - Leccezionaleit : Follia in Umbria: sasso contro il bus del #Benevento. Una pietra ha centrato ieri sera il parabrezza anteriore del… - apiedi_nudi : Per esempio: a #Benevento, città del Sud capitanata da @clemastella stanno riqualificando il verde. Qui alcune aiuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento che

Solo il sangue freddo dell'autista ha evitatoil mezzo (riconoscibile per le grandi scritte "calcio" sulle fiancate ) urtasse altri veicoli, mentre sono intanto in corso le indagini da ...... ma giusta' Anche Kamil Glik , difensore della nazionale polacca e del, ha espresso su ... Le nostre preghiere sono rivolte alla nazione ucraina e al nostro compagno Kedziora,si trova ...Nella mattinata odierna, in seguito ad indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno eseguito l’ordinanza di ...Si è aperto nella sede di Parmalat a Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta, il tavolo di confronto con gli allevatori, richiesto da ...