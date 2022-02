Beautiful anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo 2022 | Steffy incinta di Liam? E’ panico!

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 26 febbraio 2022) Nelle puntate diin onda da lunedì 28a sabato 5vedremo cambiare completamente lo scenario, in quantoscopre di essereed entra nel panico. La Forrester poi fa la grande rivelazione anche ache come lei, si rende conto il grosso guaio in cui si sono cacciati per l’errore di una notte. Intanto Hope è preoccupata e Thomas cerca di rassicurarla. Nel frattempo Zoe cerca in tutti i modi di impedire l’assunzione alla Forrester di sua sorella Paris. Seguite gli episodi della soap americana su Canale 5 alle ore 13:45 circa e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Tutto sulle puntate ditrasmesse dal 28al 5Nella puntata di ...