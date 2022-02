Bayern Monaco, problemi con il rinnovo di Gnabry: Real Madrid osserva interessato (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Bayern Monaco fatica a trovare l’intesa con Serge Gnabry. Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Sport1, l’attaccante e il club non stanno trovando l’accordo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Gnabry chiede uno stipendio da top della squadra da circa 15 milioni di euro netti a stagione, ma il Bayern al momento non ha intenzione di soddisfare queste richieste. Se nelle prossime settimane non si dovesse sbloccare la situazione, i tedeschi potrebbero anche mettere il giocatore sul mercato in estate. A guardare interessati, oltre a Tottenham e Chelsea, ci sarebbe anche il Real Madrid. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Ilfatica a trovare l’intesa con Serge. Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Sport1, l’attaccante e il club non stanno trovando l’accordo suldel contratto in scadenza nel 2023.chiede uno stipendio da top della squadra da circa 15 milioni di euro netti a stagione, ma ilal momento non ha intenzione di soddisfare queste richieste. Se nelle prossime settimane non si dovesse sbloccare la situazione, i tedeschi potrebbero anche mettere il giocatore sul mercato in estate. A guardare interessati, oltre a Tottenham e Chelsea, ci sarebbe anche il. SportFace.

